Op wandel door ’t Stad met De Strangers

Antwerpen - Vanaf maart volgend jaar organiseert de vereniging ‘Antwerp by bike’ begeleide wandelingen onder de noemer Antwarpe mè De Strangers. Die start op het Steenplein en eindigt aan Antwerpen-Centraal, de ‘middenstaase’, en de ‘zoölogie’. Onderweg zal er tijd zijn voor de juiste songs en info van een gids.

Gisteren al werd de Strangers-tocht officieel ingewandeld en -gehuifkard door vzw ‘De Strangers v’r Altaaid’, en, zoals u op deze foto kunt zien, door, van links, Nest, Bob, John en Alex, de Strangers zelf.

De begeleide wandeling, vanaf maart 2018, is drie kilometer lang, duurt drie uur, kost 18 euro per persoon en is te reserveren via info@antwerpbybike.be. Ze is ook te vinden in het boek Antwerpe mè De Strangers.

Foto: Victoriano Moreno