Het aantal vluchtelingen dat via Libië Italië bereikt, stijgt weer. In Palermo, waar al tienduizenden migranten zijn aangekomen, ontvangt Leoluca Orlando ze met open armen. Het belette hem niet om voor de vijfde keer verkozen te worden tot burgemeester.

