Lier - Tijdens een herdenkingsmoment stonden familie, klasgenoten, leerkrachten, vrienden en vriendinnen zondag nog eens stil bij het overlijden van de toen 11-jarige Demian Ver Elst uit Lier.

Op 5 mei overleed Demian Ver Elst op 11-jarige leeftijd terwijl hij met zijn klas op zeeklassen was in Oostende. Het was een zware en onverwachte klap voor zijn ouders en ook zijn leerkrachten en klasgenootjes ...