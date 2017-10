“De goed opgeleide zeeman is nog nooit zo belangrijk geweest”

Met zowat zevenhonderd studenten – tegen minder dan tweehonderd in 2002 – is de universitair gekwalificeerde Hogere Zeevaartschool (HZS) vandaag een internationaal gewaardeerd visitekaartje van Antwerpen. Dat is voor een flink deel het werk van kapitein Patrick Blondé, die afgelopen week na 15 jaar het roer doorgaf aan zijn ex-student Rowan Van Schaeren. Tijd voor een terug- en een vooruitblik.