SOS technici: te veel jobs voor te weinig kandidaten

Al bijna 1.300 aanwervingen heeft Engie de voorbije twintig maanden gedaan, maar toch blijft de energiegroep kampen met een schrijnend tekort aan technisch geschoold personeel. Via intensieve campagnes hoopt het bedrijf zijn honderden openstaande betrekkingen in te vullen. Zaterdag schoven tientallen kandidaten, zeker niet piepjong en bijna allemaal mannen, aan op de jobdag in Antwerpen.

In een guur herfstweertje sijpelen zaterdagochtend vanaf 8.30u de eerste kandidaten binnen in het gloednieuwe Engie-gebouw in de Antwerpse Van Immerseelstraat. Iedereen krijgt er de kans te spreken over ...