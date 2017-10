Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un promoveert zijn zus

Kim Jong-un, de leider van Noord-Korea, heeft zijn zus gepromoveerd. Kim Yo-jong is voortaan plaatsvervangend lid van het politburo, het politieke orgaan dat de belangrijke beslissingen van het Aziatische land neemt. Dat meldt de officiële Noord-Koreaanse pers.

Naast de promotie van zijn zus deed Kim Jong-un nog tientallen andere promoties. Hij kondigde dat zondag aan tijdens een toespraak voor het centrale comité van de Arbeidspartij.

De 30-jarige Kim Yo-jong is nu lid voor het leven. Ook de broer van de leider is lid voor het leven. Beide zijn kinderen van de gewezen Noord-Koreaanse leider Kim Jong-il en zijn derde vrouw, Ko Yong Hui. De familie Kim regeert Noord-Korea sinds de oprichting in 1948.