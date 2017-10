Moeder van bruid zit verveeld met de getuige. Haar brief gaat viraal omdat hij zó fout is

Tijdens de gelukkigste dag van je leven moeten alle details perfect gaan, zo denken heel wat bridezilla’s. Maar niet alleen bruiden of bruidegommen kunnen soms wel heel ver gaan in hun “bezorgdheden”, ook moeders doen dat. Zo schreef een anonieme vrouw een brief om raad naar het Amerikaanse tijdschrift Slate. Daar hoopte ze bij de schrijver van ‘Dear Prudence’ advies te kunnen krijgen voor haar “probleem” bij de voorbereidingen van het huwelijk van haar 27-jarige dochter.

De mama van de bruid was het niet eens met het feit dat haar dochter voor Katie had gekozen als bruidsmeisje. De reden daarvoor doet bij heel wat mensen de haren overeind staan.

“Ze verpest het esthetische aspect van haar huwelijk”

De brief klonk als volgt:

“Beste Prudence, mijn 27-jarige dochter en haar beste vriendin Katie, zijn al vrienden sinds ze nog maar vier jaar oud zijn. Katie groeide bijna op in ons huis en ze is zoals een dochter voor mij. Mijn dochter heeft zich sinds kort verloofd en kondigde meteen aan dat Katie haar bruidsmeisje en getuige mocht zijn. (De partner van Katie is trouwens een goede vriend van mijn toekomstige schoonzoon.”

“Het probleem met Katie is dat ze mank loopt door een probleem tijdens de geboorte. Ze heeft geen probleem met het dragen van hakken en is ook al naar de kleermaker geweest om haar jurk te passen, maar ik denk dat het er echt niet gaat uitzien als zij mijn dochter met horten en stoten voorgaat. Ik heb het ook al aangebracht bij mijn dochter en gezegd dat Katie misschien een video kan filmen of programma’s kan uitdelen (terwijl ze zit), zodat ze het esthetische aspect van het huwelijk niet verpest.”

“Nu praat mijn dochter niet meer met me (we waren wel nooit heel hecht), maar dit is haar grote trouwdag en ik wil dat die perfect is. Alle andere bruidsmeisjes zullen er prachtig uitzien als ze door het gangpad wandelen met mijn dochter. Is het verkeerd als haar vriendin het dan moet uitzitten? “

Wat denk je nu zelf?

De columniste in kwestie, Prudence, die de brieven altijd nauwgezet beantwoordt, spaarde de moeder niet in haar antwoord. “Ik kan niet geloven wat ik net gelezen heb. Ik raad je aan om jouw eigen brief even te herlezen en jezelf deze prangende vraag te stellen: klink ik als een slechterik uit een romantische komedie van Reese Witherspoon?”

“Je zegt dat het meisje ‘als een dochter is voor jou’ en dan nog durf je haar aan de kant duwen op de huwelijksdag van jouw dochter, gewoon omdat ze mankt. Het feit dat ze mankt is niet hetzelfde als een vlieg op de bruidstaart, het is een deel van Katie haar leven. Je actie en je voorstel is gevoelloos en wreed, en het spreekt van een massaal tekort aan empathie, mededogen en stijl van jouw kant.”

De brief gaat viraal op sociale media, waar iedereen massaal de kant trekt van Prudence en Katie veel geluk wenst met het voorgaan van haar allerbeste vriendin in het gangpad op de dag van haar leven.