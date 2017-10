Melissa stuurde exact dezelfde sms als twee jaar geleden naar haar verloofde. En toen barstte de hel los in Las Vegas

“Actieve schutter.” Die twee woorden stuurde de Amerikaanse Melissa Castruita (34) twee jaar geleden vanop haar werk in San Bernardino naar haar verloofde. Vorige week stuurde ze exact hetzelfde bericht, maar dan vanuit Las Vegas. En toen barstte de hel los.

2 december 2015. Melissa woont een werkfeestje bij in het Inland Regional Center in San Bernardino (Californië) als Syed Farook en Tashfeen Malik het gebouw binnenstormen en lukraak in het rond beginnen te schieten. In de hoop dat hij de hulpdiensten kan verwittigen, stuurt ze de woorden “actieve schutter” naar haar verloofde J.C. Monticone. In totaal komen 14 mensen om het leven door de schietpartij, 21 anderen raken gewond. Melissa is bij de gelukkigen en overleeft. Farook en Malik worden ter plaatse doodgeschoten door de politie.

Minder dan twee jaar later moest Melissa exact dezelfde woorden in een bericht zetten. Ze was vorige week naar Las Vegas afgezakt om samen met haar tante en neef haar 34e verjaardag te vieren op het Route 91 Harvest-festival. De drie hadden VIP-tickets, maar omdat ze iets te laat gearriveerd waren hadden ze geen zitplaatsen meer in het buitengedeelte. Ze dachten er even over na om helemaal naar de eerste rij te lopen, maar besloten dat het iets te druk was. Sinds de schietpartij in San Bernardino voelde Melissa zich niet op haar gemak in grote menigten. Het begon wat te beteren, maar toch...

Ze had de drukte net wat van zich kunnen afzetten en was luidkeels aan het meezingen met headliner Jason Aldean toen ze plots schoten hoorde. Stephen Paddock nam de ruim 22.000 festivalgangers onder vuur vanuit zijn kamer op de 32e verdieping van het Mandalay Bay Resort and Casino.

De komende minuten regende het kogels. Melissa en haar familieleden probeerden te schuilen onder enkele zitjes en hoopten dat de nachtmerrie snel over zou zijn.

Zodra haar verloofde haar berichtje kreeg, reageerde hij op dezelfde manier als twee jaar geleden. Toen nam hij zijn wagen, raasde hij naar het werk van zijn vrouw en probeerde hij haar in veiligheid te brengen. Nu rende hij het Luxor Casino - in de buurt van het festivalterrein - uit om in alle haasten naar zijn verloofde toe te rennen. Toen ze elkaar eindelijk terugvonden, knuffelden ze.

Net zoals twee jaar geleden.