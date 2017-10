Antwerpen 2060 -

In de nacht van donderdag op vrijdag werd er ingebroken in een kledingwinkel in de Offerandestraat. De daders forceerden het rolluik voor de zaak en zorgden voor heel wat wanorde in de winkel. Ze gingen aan de haal met de kassa en een ongekend aantal kledingstukken. Het gerechtelijk lab kwam ter plaatse voor sporenonderzoek.