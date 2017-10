Lierse moet zondagmiddag aan de bak teken Tubeke, beide ploegen staan onderaan het klassement van de Proximus League. Tijdens dit cruciale degradatieduel zit de amper 24-jarige Will Still als hoofdcoach in de dug-out. Fred Vanderbiest gooide donderdagnacht de handdoek in de ring na de 2-0-nederlaag in Roeselare. Volg de match hier live vanaf 14u30.