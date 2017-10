We weten dat het gevaarlijk is: toch gebruikt twee op de drie gsm wel eens achter het stuur

De gevaren van gsm’en achter het stuur zijn bekend. Toch geven twee op de drie Vlaamse automobilisten toe dat ze tijdens het rijden wel eens berichtjes lezen of verzenden, of bellen met de gsm in de hand. Eén op de zes (16 procent) doet dat tijdens minstens de helft van de ritten, en zij vormen het hoogste risicoprofiel. Dat blijkt uit een online bevraging bij 1.250 automobilisten in opdracht van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV).

Samen met Vlaams Mobiliteitsminister Ben Weyts grijpt de VSV deze cijfers aan om zondag op het oefenterrein van de VAB-rijschool in Machelen een nieuwe campagne te lanceren. Kernboodschap van die campagne wordt weggebruikers te laten beloven dat ze de gsm aan de kant laten tijdens het rijden.

Onder automobilisten tussen de 26 en 35, bedrijfswagenbestuurders, zelfstandigen en zij die jaarlijks meer dan 30.000 km afleggen, is het hoogste risicoprofiel goed voor elke keer ruim een derde van de bestuurders.

Berichten lezen

De gsm gebruiken gebeurt vooral om te checken of er een bericht is binnengekomen (44%), een bericht te lezen (43%) of zelfs te versturen (29%). Ook in de file of voor een rood verkeerslicht is gsm-gebruik verboden, maar dan stijgt het gebruik van de gsm nog (respectievelijk 54, 55 en 41%).

Dat het duidelijk is dat de gsm achter het stuur gebruiken gevaarlijk is, beseffen we ook zelf. Het krijgt een gevaarscore van gemiddeld 8,5 op 10 mee. Bestuurders binnen het hoogste risicoprofiel schatten dat gevaar iets lager in (7 op 10).

Fear of missing out

“Door onze fear of missing out lopen we een groot risico te missen wat voor onze neus in het verkeer gebeurt, met alle gevolgen van dien”, zegt Weyts. “Met de nieuwe campagne willen we extra benadrukken dat rijden zonder afleiding de nieuwe norm zou moeten worden.”

Voor die campagne komt er vanaf 16 oktober en tot 12 november een affichecampagne langs de Vlaamse hoofdwegen. De affiche toont een bestuurder die zijn aandacht bij de weg houdt, met daarbij de slogan “Papa heeft beloofd niet te gsm’en als hij rijdt” en de baseline “Beloof het ook op BELOOFD.be”. Er komt ook een radiospot.