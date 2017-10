Wat deze man doet om zijn hotelrekening niet te betalen is waanzinnig

Iedereen krijgt al eens een naar zijn mening te hoge rekening onder de neus geschoven. Maar hoe deze Chinees reageert, tart alle verbeelding.

Hoeveel geld zijn rekening in het Chinese hotel in Panzhou bedroeg, is niet bekend. Wat we wel weten, is dat deze man allerminst gediend was met het bedrag. Hij wou de rekening absoluut niet betalen, maar in de plaats van het op een lopen te zetten, ging hij aan het klimmen. Hij klauterde vanop de 19de verdieping uit zijn hotelraam en probeerde als een actieheld via telefoonkabels er van onder te muizen. Als bij wonder stortte hij niet te pletter vanop 60 meter hoogte.

Uiteindelijk slaagde de lokale politie hem erin uit zijn hachelijke positie te redden. Eind goed, al goed? Min of meer. Eenmaal op de begane grond, werd hij prompt gearresteerd.