Zo zouden prinsessen van Disney er vandaag uitzien

Artieste Fernanda Suarez is een grote fan van Disney en toverde de bekendste prinsessen om tot hedendaagse sprookjesfiguren. Zo geeft zij haar interpretatie op hoe Sneeuwwitje, Belle, Jasmine en nog zoveel anderen er anno 2017 zouden uitzien.

Met behulp van designsoftware heeft de artieste Fernanda Suarez een aantal bekende prinsessen van Disney een hedendaagse look gegeven. "Ik ben altijd al een fan geweest van Disney", vertelde de artieste aan de Britse krant The Huffington Post. "Onlangs begon ik me hen als hedendaagse figuren voor te stellen en besliste ik om hen zo te illustreren."

Sneeuwwitje was de eerste prinses die de artieste onder handen nam.

Zo zou de hedendaagse Jasmine er volgens Fernanda tegenwoordig uitzien.

Ook Mulan kreeg een moderne look aangemeten.

De hedendaagse Belle ...

En dit is overduidelijk Ariel, de kleine zeemeermin ...