Khloé Kardashian verschijnt voor het eerst opnieuw in het openbaar na babynieuws

Nadat in september de eerste geruchten over een mogelijke zwangerschap de ronde deden, maakte Khloé Kardashian geen publieke optredens meer. Zaterdag verscheen ze opnieuw in het openbaar tijdens een evenement in Los Angeles om de verjaardag van haar modecollectie te vieren. De aanwezige pers probeerde uit alle macht een beginnend babybuikje te ontwaren.

Khloé Kardashian zou samen met haar vriend Tristan Thompson een eerste kindje verwachten. De zwangerschapsroddels werden tot nog toe noch ontkend noch bevestigd door de familie Kardashian, waardoor Khloé tijdens haar eerste publieke optreden na het nieuws door de pers nauwlettend in de gaten werd gehouden.

Zaterdag verscheen ze dan ook voor het eerst opnieuw in het openbaar op een evenement in Los Angeles waar de eerste verjaardag van haar modecollectie Good American gevierd werd. Khloé droeg voor de gelegenheid een zwarte kimono op een zwarte legging, die ondanks het diepe decolleté verrassend weinig bloot liet zien. Een beginnend babybuikje was tot grote spijt van de aanwezige pers dan ook niet meteen zichtbaar.

Tijdens het evenement ging ze alle vragen over een mogelijke zwangerschap uit de weg, maar sprak ze naar verluidt wel over haar ronde vormen. "Mijn gewicht schommelt voortdurend, maar ik voel me comfortabel in elke maat", vertelde ze de aanwezige pers. "Ik hou van mijn vormen ongeacht mijn kledingmaat."

I SEE THE BUMP.... THE BABY BUMP ???? ?? #khloekardashian @khloekardashian Een bericht gedeeld door KKW inspo ???? (@kkwinspo) op 7 Okt 2017 om 11:39 PDT

Deze foto die Khloé op vrijdag zelf op haar Instagrampagina postte om haar collectie te promoten voedde ook al de zwangerschapsroddels. Volgers vonden immers dat ze opvallend weinig bloot liet zien.