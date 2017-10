Politie vindt 800.000 euro in auto van 83-jarige vrouw aan Belgische grens

Een gepensioneerde onderwijzeres is op de Belgisch-Franse grens tegengehouden toen ze 800.000 euro in haar wagen had. Hoewel het haar geld was, riskeert ze nu toch een forse boete te betalen. Vanaf 10.000 euro moet je het namelijk aangeven als je geld de grens over brengt.

De toen 83-jarige M.Q., een onderwijzeres op rust, was op 19 mei 2015 onderweg van België naar Frankrijk toen ze net over de grens werd tegengehouden in Baisieux. Een douaneambtenaar vroeg haar of ze “iets aan te geven had”, waarop de vrouw ontkennend antwoordde.

Op dat moment zag de ambtenaar echter een vuilniszak aan de passagierskant. Toen hij de zak opendeed, kon hij zijn ogen niet geloven: de zak was opgevuld met geld, ruim 800.000 euro in biljetten.

Geld de grens overbrengen, is perfect legaal, maar vanaf 10.000 euro moet je het wel aangeven. Die maatregel werd ingesteld in de strijd tegen zwart geld. “Dat was hier niet het geval. Het geld had geen frauduleuze oorsprong, de vrouw was wel degelijk de rechtmatige eigenares. Als ze het had aangegeven, was er dan ook geen enkel probleem geweest”, aldus de ambtenaar.

Maar er was dus wel een probleem voor de vrouw. Ze riskeerde een boete van 25 procent (voor inbreuken van na juni 2016 is dat zelfs verdubbeld tot 50 procent), ofwel ongeveer 206.000 euro. Ze moest deze week voor de rechter verschijnen, maar die toonde zich nog een beetje mild. Uiteindelijk kwam ze ervan af met “amper” 50.000 euro boete.