Australische politie infiltreert en leidt pedofielenforum

Een Australische politiedienst heeft maandenlang een forum voor pedofielen geleid. Op die manier konden de leden van Argos, de dienst gespecialiseerd in de bestrijding van seksueel misbruik van kinderen in de Australische staat Queensland, een pedofielennetwerk van een duizendtal leden in kaart brengen.

De agenten werkten samen met Europese en Amerikaanse politiediensten. De agenten moesten echter wel ook zelf expliciet beeldmateriaal posten, aldus de Noorse krant VG die de undercoveroperatie aan het licht bracht.

De website ‘Childs Play’s’ was sinds april 2016 online op het zogenaamde Dark Web, waar mensen anoniem kunnen surfen, en was opgericht door de Canadees Benjamin Faulkner en de Amerikaan Patrick Falte. Beide mannen werden vorig jaar in Virginia opgepakt voor het misbruiken van een vierjarig meisje. Na de arrestaties gebruikte Argos de gegevens van Faulkner om te infiltreren in het forum. De site werd ook overgezet naar een Australische server.

Maandenlang beheerden de Australische agenten de website waar ze maandelijks minstens een bericht op posten in de naam van Faulker. Dat moest de gebruikers, het zou om een 3 à 4.000 actieve gebruikers gaan, ervan overtuigen dat er geen bedrog in het spel was. De Argos-agenten moesten dus ook expliciete beelden van kindermisbruik delen.

Door een fout in het systeem konden de Noorse journalisten van VG in januari van dit jaar achterhalen dat de website geleid werd door de politiedienst gevestigd in Brisbane. Na een ontmoeting met Argos-topman Jon Rouse beslisten ze het nieuws stil te houden om de operatie geen schade toe te brengen. Nu de website echter een maand offline is gehaald, brengt de krant het nieuws in samenwerking met The Guardian naar buiten. Er volgt ook nog een documentaire over Childs Play’s.

Volgens de politie zijn er door de operatie wereldwijd arrestaties verricht en kinderen gered, zonder hierover in detail te treden.