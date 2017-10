Bocholt neemt optie op derde ronde in EHF Cup

Brussel - Achilles Bocholt heeft zaterdagavond een optie genomen op kwalificatie voor de derde ronde van de EHF Cup na een 40-35 zege in de heenwedstrijd tegen het Finse Cocks.

Na in de eerste ronde eenvoudig te hebben afgerekend met het Montenegrijnse Tivat (uit: 19-38 en thuis: 32-20) ontving landskampioen Bocholt het Finse profteam Cocks in de tweede ronde van de EHF Cup.

De bezoekers, met slechts vier Finnen in de rangen, hadden het vanaf de start moeilijk in Noord-Limburg. De thuisploeg spurtte via 12-7 door naar een 19-14 ruststand.

Na rust keerden de Finnen in eerste instantie het tij. Bij het ingaan van het laatste kwartier stond het 26-26 en de bezoekers kwamen zelfs 26-27 voor. Maar op dat moment toonden de troepen van coach Bart Lenders hun tanden. Tijdens een verhit wedstrijdeinde sleepte Bocholt toch nog een vijfpuntenkloof uit de brand (40-35).

Volgende week zaterdag, 14 oktober, (om 16u30) volgt de return in de Folksam Arena in Siuntio, een stadje van zo’n 6.000 inwoners op 50 km ten westen van Finland.