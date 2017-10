Verwarring troef in Rally van Marokko

Omwille van de slechte weersomstandigheden en de sterke stroming in een rivierbedding werd de tweede klassementsrit stopgezet aan het eerste checkpoint. Maar op het moment dat de koersdirectie dat besluit nam was de top 12 bij de wagens al lang voorbij het checkpoint. De voorbije uren was de verwarring dan ook groot. De deelnemers wachten nog steeds op een officieel resultaat. Wel staat vast dat de eerste 250 km van de rit van zondag geschrapt zijn.

“Het resultaat van de rit van vandaag begint nu eindelijk door te sijpelen maar officieel is er nog niets”, liet Tom Colsoul weten aan Belga. “De voorbije uren is er een stevig potje gediscussieerd omdat we met 12 wagens, waaronder wijzelf, voor de rivier stonden en niemand van ons verder kon rijden. De andere wagens werden aan het eerste checkpoint tegen gehouden. Na veel vijven en zessen zou de etappe stoppen aan het laatste waypoint dat de 12 wagens gehaald hebben. De rest van het deelnemersveld zou een forfaitaire tijd krijgen gebaseerd op de slechtste tijd van de 12 deelnemers die het waypoint bereikten. Alsof dat niet genoeg was, is er tussen het eerste checkpoint en het laatste waypoint nog veel gebeurd. Zo heeft Sainz zijn stuurinrichting beschadigd en kwamen mijn teamgenoten Roma en Hirvonen vast te zitten. Als men de rit dus voor iedereen gestopt zou hebben aan het eerste checkpoint, dan zou Carlos Sainz de rit gewonnen hebben. We wachten momenteel nog op de officiële rituitslag. Ik kan je met andere woorden niet vertellen wie de rit wint en wat ons resultaat is.”

De derde klassementsrit die de karavaan naar Erg Lihoudi brengt is fors ingekort. “Het eerste deel van de klassementsrit van zondag wordt omwille van de slechte weersomstandigheden van de voorbije dagen geschrapt”, bevestigde Colsoul. “Dat maakt dat we enkel het tweede deel van 140 km zullen afwerken. Deel twee wordt gereden in een droog meer, dat hopelijk ook nog écht droog is, gevolgd door 30 km duinen.”