Wezet boekt derde opeenvolgende overwinning tegen Volendam in BENE-League handbal

Brussel - Op de vijfde speeldag van BENE-League handbal heeft Wezet zaterdagavond met 28-27 gewonnen tegen Volendam. Voor de Waalse ploeg was het de derde opeenvolgende overwinning in de competitie. Leider Lions speelde woensdag al zijn wedstrijd van de vijfde speeldag en heeft nog steeds het maximum van de punten.

In een gelijkopgaande wedstrijd, die bij de rust met een tussenstand van 14-14 nog perfect in evenwicht was, was het Wezet dat mocht zegevieren bij het laatste fluitsignaal. Wezet klimt zo naar de vierde plaats in de rangschikking.

Tongeren zag Joris Tack terugkeren voor de wedstrijd tegen Bevo. De Limburgers zaten echter nooit in de wedstrijd en verloren uiteindelijk zwaar met 36-20.

NeLo en Hasselt zagen vorig weekend allebei hun wedstrijd verloren gaan, maar knoopten zaterdagavond opnieuw aan met een overwinning. Hasselt haalde het met 29-25 van Sasja en NeLo won maar nipt met 29-28 van Quintus. Sasja en Quintus wachten nog altijd op hun eerste punten van het seizoen.