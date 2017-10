Fellaini "enkele weken" out: geen Cyprus, maar vooral slecht nieuws voor Mourinho

Marouane Fellaini moet forfait geven voor de WK-kwalificatiewedstrijd van de Rode Duivels tegen Cyprus dinsdag. De middenvelder is enkele weken buiten strijd met een knieblessure. Dat bevestigt de KBVB.

Fellaini moest gisteren in de wedstrijd tegen Bosnië na een half uur vervangen worden met een knieblessure. Bondscoach Roberto Martinez had er na de wedstrijd al geen goed oog in. “Ik heb het gevoel dat de ligamenten zijn geraakt. Nader onderzoek moet dat uitwijzen.” Dat nader onderzoek wijst nu uit dat Fellaini "enkele weken buiten strijd is met een letsel aan de mediale band van de linkerknie."

Fellaini mist zo de laatste wedstrijd in WK-kwalificatiecampagne, nu dinsdag tegen Cypus. Maar het nieuws is toch vooral slecht nieuws voor Manchester United, de club van de Rode Duivel. De ploeg van José Mourinho kampte al met een gebrek aan middenvelders, door de blessures van Paul Pogba en Michael Carrick. United neemt het zaterdag in de Premier League op tegen aartsrivaal Liverpool.