Colsaerts moet terrein prijsgeven op Alfred Dunhill Championship golf

Nicolas Colsaerts is na een wisselvallige ronde van 73 slagen naar een gedeelde zesde plaats gezakt op het Alfred Dunhill Links Championship (EPGA/5.000.000 pond), dat tijdens de eerste drie dagen plaatsvond op de St.Andrews, Kingsbarns en Carnoustie golfbanen in het Schotse St.Andrews. Thomas Detry kon zich niet plaatsen voor de finaleronde.

Colsaerts, die op de tweede parcourshelft van start ging, putte op de twaalfde en veertiende hole respectievelijk een birdie en een eagle weg. Op de drie volgende holes moest hij drie bogeys op zijn kaart schrijven. Colsaerts herpakte zich met birdies op de holes achttien en één. De 34-jarige Brusselaar moest echter op zijn drie laatste holes nogmaals drie bogeys incasseren wat resulteerde in een ronde van één over par en een gedeelde zesde plaats. In de tussenstand telt Colsaerts nu negen slagen meer dan de Engelsman Tyrrell Hatton, de regerende kampioen, die op dag drie rond kwam in 65 slagen, zeven onder par. Hatton telt vijf slagen voorsprong op de Fransman Grégory Bourdy.

Detry, die na een tweede ronde van 76 slagen, was weggezakt naar een gedeelde 134e plaats, zette op de St.Andrews Old Course een ultieme ronde neer van 70 slagen, twee onder par en dit na vier birdies maar ook een dubbele bogey. Met een zijn score van 217 slagen, één over par, klom hij nog naar een gedeelde 110e plaats waarmee hij echter nog vijf slagen te veel telde om zich te plaatsen voor de finaleronde.