Thierry Neuville blijft strijdvaardig na mindere dag Rally van Catalonië: “Verdienden veel meer”

Thierry Neuville en corijder Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupé WRC) beleefden zaterdag een bewogen tweede wedstrijddag in de Rally van Catalonië. Neuville toonde vandaag opnieuw zijn snelheid maar kreeg ook technische problemen. Op weg naar de 9e klassementsrit was de Belg iets te gehaast, ging in de fout waardoor hij te laat aan de start kwam en 30 seconden straftijd kreeg.

“Om eerlijk te zijn verdienden we veel meer dan we vandaag gekregen hebben”, zei een strijdvaardige Thierry Neuville na afloop. “Tijdens de 8e rit kregen we af te rekenen met een hydraulisch probleem. Na de finish werkten we aan de wagen. Toen we wilden vertrekken weigerde die plots dienst. Toen de wagen wel startte hebben we ons gehaast om de start van de volgende rit te bereiken. Het hydraulisch systeem was uitgeschakeld en toen we remden spon de wagen plots. We bereikten de start van de rit met drie minuten vertraging en kregen een tijdstraf.”

“Tijdens de assistentie heeft het team bijzonder hard gewerkt om de wagen opnieuw rijklaar te krijgen”, vervolgde Neuville. “Het resultaat mocht er zijn want ik reed in de daaropvolgende rit de snelste tijd en ook in de volgende ritten was de wagen competitief. De wedstrijd is nog niet gereden, maar dit was voor ons toch wel een zeer frustrerende dag. Het is moeilijk om te blijven strijden wanneer je zoveel tijd hebt verloren maar dit hoort bij de sport en kan anderen ook overkomen. Morgen/zondag is het een eerder lange, ongewone zondag met 6 klassementsritten. We geven niet op.”