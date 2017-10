Nibali sluit seizoen succesvol af: “Was niet makkelijk om favorietenrol waar te maken”

Vincenzo Nibali heerste voor de tweede keer in zijn carrière in de Ronde van Lombardije. “Ik ben heel fier op deze zege”, zei hij na afloop. “Het was niet gemakkelijk om de rol van topfavoriet waar te maken.”

Nibali toonde de voorbije dagen dat hij nog wat in de tank had, maar wist zijn goede vorm niet te verzilveren met een zege. Wel was er een tweede plek in de Giro dell’Emillia en een derde stek in de Tre Valli Varesine. “Het wordt niet gemakkelijk om hier vandaag te winnen”, sprak hij nog voor de start. “Het is me niet gelukt de voorbije wedstrijden, dit is mijn laatste kans, maar iedereen zal ook naar mij kijken. Ik houd van deze koers, van deze editie. Voor mij is Ronde van Lombardije de editie van Bergamo naar Como en ik hoop mijn slag te slaan.”

En dat deed hij. Net zoals in 2015 sloop hij weg in de afdaling van de Civiglio en wist hij naar de zege te rijden. “Het was zeker niet gemakkelijk om dit huzarenstukje over te doen”, sprak hij na afloop, “maar kijk, ik win hier toch, als topfavoriet en daarom schat ik deze zege nog hoger in dan twee jaar geleden. Het blijft blijft speciaal om een monument te winnen. Ik wilde hier echt graag zegevieren om mijn seizoen goed af te sluiten.” Een seizoen waar hij nog een derde plek op het eindpodium van de Giro en een tweede stek in de Vuelta wist bijeen te fietsen. Verder boekte hij een ritzege in de Giro en eindwinst in de Ronde van Kroatië.