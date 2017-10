Rapper Nelly opgepakt voor verkrachting

De Amerikaanse rapper Nelly, die u wellicht nog kent van zijn wereldhit Hot in Herre, is opgepakt. Hij wordt door een vrouw beschuldigd van verkrachting, meldt showbizzsite TMZ, maar zijn management benadrukt dat er niets aan de hand is.

Nelly is op tournee door de VS en streek de afgelopen week neer in Washington. Daar nodigde hij de vrouw - of dat beweert ze alleszins - uit op zijn tourbus, waar hij haar vervolgens verkrachtte. Meteen daarna trok ze naar de politie, die de rapper kwam oppakken.

“Nelly is het slachtoffer van een compleet verzonnen beschuldiging”, laat het management van de rapper weten. “Zodra de klacht onderzocht is, zal duidelijk worden dat er niets van waar is. Het ontbreekt de bewering aan geloofwaardigheid en ze is duidelijk ingegeven door hebzucht en wraak.”