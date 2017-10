Auto rijdt in op voetgangers aan Londens museum

Een wagen is ingereden op een mensen aan het Natural History Museum in Londen. Daarbij raakten meerdere mensen lichtgewond, meldt de Britse politie. De bestuurder is opgepakt.

Het incident vond plaats op Exhibition Road in South Kensington. Volgens een getuige waren er op dat moment al veel politieagenten aanwezig op straat.

“Ik kwam uit de metro South Kensington en plots hoorde ik een politieagente roepen. Iedereen begon in paniek weg te lopen”, zegt een getuige aan AFP. Ook een verslaggever van de BBC was ter plaatse. “Toen ik het museum verliet, zag ik een auto diagonaal de straat oversteken. Ik zag veel mensen wegrennen en ik zag ook enkele mensen op de grond liggen.”

De politie bevestigt dat er verschillende gewonden zijn. Volgens de BBC-verslaggever zouden de verwondingen van de slachtoffers niet ernstig zijn. De hulpdiensten zijn ter plaatse. Er zijn ook gewapende agenten aanwezig. Er cirkelt een helikopter boven het Natural History Museum.

De politie onderzoekt de zaak. Over de motieven van de gearresteerde bestuurder is nog niets bekend, zegt een woordvoerder van Scotland Yard. Volgens Huffington Post wordt het incident (nog) niet behandeld als een terreurdaad.

Drie musea ontruimd

Na het incident zijn drie musea in de Britse hoofdstad ontruimd. Het gaat om het Natural History Museum, het Science Museum en het Victoria and Albert Museum.

London is not worth the risk. #NaturalHistoryMuseum @pgreenfielduk pic.twitter.com/XVWdOiZnOd

Some people already claiming that this incident in #london is fake news...really? I think this looks pretty real #naturalhistorymuseum pic.twitter.com/q8nnE65Ppf