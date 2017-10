Elektronisch kunstenfestival zet 500 jaar Dodoens in de verf

Mechelen - Met het elektronisch kunstenfestival Dodonaeus wordt volgend weekend in Mechelen de 500ste verjaardag van Rembert Dodoens in de verf gezet. In de 16de eeuw was de Mechelaar wereldberoemd als geneesheer en wetenschapper.

Rembertus Dodonaeus (1517-1585) genoot in zijn tijd groot aanzien. Hij schopte het zelfs tot lijfarts aan het hof van de keizer van Wenen en zijn ‘Cuydeboeck’ was na de Bijbel het meeste vertaalde en uitgegeven boek. Die historische verjaardag wilden enkele enthousiaste jonge Mechelaars niet zomaar laten passeren.

Van vrijdag 13 tot 15 oktober organiseren ze Dodonaeus. Naast een elektronisch muziekfestival in de kerk van het Cultuurcentrum ligt de focus ook op een audiovisueel spektakel in de Sint-Romboutskathedraal. Onder meer jazzzangeres Kirsten Cornwell, organist Wannes Vanderhoeven en elektronisch muzikant Gottland werken daar aan mee.

“Fantastisch nachtelijk zicht”

Ze herinterpreteren polyfoon werk van Philippus de Monte, een 16de-eeuwse tijdsgenoot van Dodoens. Voorts is er ook een mapping en lasershow door VJ’s Blub en Subtiv. “Tegelijkertijd nodigen we je uit voor een avondlijke klim op de Sint-Romboutstoren, waar op elke verdieping audiovisuele installaties de verschillende aspecten van Dodoens zijn kosmografische werk belichten”, vertelt Koen Vermeulen van Glaudsbild. “Apotheose is een fantastisch nachtelijk zicht op het historisch centrum van Mechelen.”

Met een ticket voor de betalende locaties krijg je ook gratis toegang tot de Heilige Geestkapel. Daar laten enkele moderne, abstracte kunstenaars zich inspireren door Dodoens’ botanisch onderzoek. “Ooit al een plant horen zingen?”

Meer informatie vindt u op www.dodonaeus.be.