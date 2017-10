Bayern-doelman mogelijk nog een halfjaar out met voetblessure

Manuel Neuer vreest dat de barst in zijn linkervoet hem langer aan de kant zal houden dan eerst gedacht. “Het kan nog een halfjaar duren tot ik volledig hersteld ben”, vertelde de 31-jarige doelman van Bayern München en de Duitse nationale ploeg aan FC Bayern.tv. Neuer, die sinds medio september in de lappenmand ligt, hoopte aanvankelijk op een terugkeer na de winterstop.

“Mijn revalidatie verloopt tot dusver goed”, zei de keeper. “Ik blijf altijd positief en denk echt dat ik vooruitgang boek. Maar mijn comeback komt er natuurlijk pas na een heel genezingsproces en het is moeilijk om daar een vaste datum op te plakken. Het is mogelijk dat het nog een halfjaar duurt.”

Als Neuer effectief pas over zes maanden weer inzetbaar is, heeft de international niet veel tijd om topfit te geraken voor het WK in Rusland, dat midden juni 2018 van start gaat. Vreest de doelman dat de blessure roet in het eten gooit? “Het WK blijft een duidelijk doel voor mij”, repliceerde Neuer. “Met Duitsland onze wereldtitel verlengen zou uniek zijn. Het is een droom voor ons allen.”