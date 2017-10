Vandoorne gelukkig na kwalificatie in Japan: "Negende plaats biedt mogelijkheden"

Stoffel Vandoorne kwalificeerde zich als elfde voor de GP van Japan, maar door de vele gridstraffen schuift de Belg twee plaatsen op. De negende plaats is een goede uitgangspositie om voor de derde keer op rij punten te scoren.

Stoffel Vandoorne slaagde er tijdens de kwalificatie voor de GP van Japan niet in om door te stoten naar Q3, het laatste deel van de kwalificatie. Dat is echter niet meteen een nadeel voor onze landgenoot.

Door de gridstraf voor Kimi Räikkönen, zesde tijdens de kwalificatie, en voor Fernando Alonso, tiende tijdens de kwalificatie, schuift Vandoorne immers op naar de negende plaats op de startgrid. Daarbij komt ook nog dat hij op nieuwe zachte of superzachte banden mag starten.

"Dat was een vrij goede sessie voor mij", blikt Vandoorne tevreden terug op de kwalificatie op het circuit van Suzuka. "Dat ik Q3 niet haalde is eigenlijk niet zo slecht, omdat ik zo de race kan starten op een nieuwe bandenset. Als negende starten op een nieuwe bandenset is een goed resultaat en zou voor een goede race moeten zorgen."

Vandoorne heeft ook het vertrouwen in zijn team om te zorgen voor een goede strategie voor de race, ook al werd er op vrijdag niet veel gereden.

"Dat we niet veel hebben kunnen rijden geldt voor elke rijder, maar we zijn meestal erg sterk in het voorspellen van de bandenslijtage. We zijn steeds in staat om de banden goed te managen. We zullen dan ook proberen om deze situatie in ons voordeel te gebruiken voor de race."

"Voorlopig is het nog moeilijk om de keuze te maken tussen een éénstopper of tweestop-strategie. Maar we starten niet vanop een slechte plaats. We kunnen zeker een goede race hebben vanop de negende plaats."

