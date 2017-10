Mechelen is de gouden regio van het vastgoed: daarom stijgen de prijzen er het meest

Mechelen - De regio Mechelen is zonder twijfel de gouden regio van het vastgoed”, zegt Kristophe Thijs zonder twijfelen. Hij is directeur communicatie bij de Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen (C.I.B.). Met 2.400 leden is het de meest representatieve beroepsvereniging in de sector van de immobiliën.

“Mechelen is een uitschieter. Het vastgoed gaat er heel goed. Zowel qua prijzen als qua aanbod steekt de regio er echt bovenuit. In 2016 was er een prijsstijging van 21% voor de woonhuizen en 8% voor ...