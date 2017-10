Groezrock last sabbatjaar in

Meerhout - Er komt geen editie van het internationaal bekende punkfestival Groezrock in Meerhout in 2018. De organisatie heeft beslist om een sabbatjaar in te lassen. Niet alleen beloven de initiatiefnemers een 27ste editie in 2019, eind 2018 zou er ook een nieuw indoorfestival komen.

Groezrock in Meerhout-Gestel steunde de voorbije kwarteeuw op de schouders van tientallen vrijwilligers. “Voor sommige mensen wordt het jaar na jaar moeilijker om die inzet te combineren met hun dagelijkse leven”, stelt de organisatie zaterdag in een persbericht. “Dit is de reden waarom enkele mensen, die er al sinds het begin bij waren, beslist hebben om niet langer deel uit te maken van Groezrock.”

Het lukte de organisatie niet om met de verminderde mankracht al voor volgend jaar een vervolg te breien aan de succesvolle 26ste editie van afgelopen april. “Dit betekent dat er geen Groezrock 2018 georganiseerd kan worden volgens de normen die wijzelf en ons publiek daaraan opleggen.”

Toch is enkel uitstel, geen afstel, beloven de initiatiefnemers. Er komt zeker een editie in 2019, in het vertrouwde weekend in april. “Omdat we toch niet stil kunnen zitten, plannen we wel een indoor editie voor eind 2018. Als die succesvol blijkt, willen we mogelijk een jaarlijkse indoor editie organiseren, bovenop het reguliere festival.”