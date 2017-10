Nina Derwael knap achtste op WK turnen

Een eerste Belgische WK-medaille zat er afgelopen nacht niet in op het WK turnen, maar de 17-jarige Truiense Nina Derwael werd wel knap achtste. Ook Rune Hermans deed het goed en eindigde op de elfde plaats. Daarmee schreven de twee Belgische meisjes geschiedenis want nooit eerder deden Belgische gymnasten het zo goed in een allroundfinale op een WK.

Nina Derwael is regerend Europees kampioen aan de brug met ongelijke leggers, en dus zijn de verwachtingen hoog gespannen in Canada. Derwael begon goed aan de allroundfinale en stond na de eerste rotatie helemaal bovenaan de rangschikking. Een val op de balk kostte haar heel wat punten en deed haar naar beneden tuimelen in de stand. De Truiense stond zevenden na twee onderdelen.

Foto: AFP

Haar grondoefening leverde Derwael haar beste score van het seizoen op met 13.366 punten. Ondanks een mooie sprong, die haar 13.533 punten opleverde, verloor Derwael alsnog een plaatsje in de algemene rangschikking. Een mooie achtste plaats dus in haar WK-allroundfinale.

Vanavond heeft Derwael trouwens nog een kans op een medaille. Vanaf 19 uur wordt de finale aan de brug met ongelijke leggers geturnd. Een eerste Belgische WK-medaille zou dan zomaar een feit kunnen zijn.