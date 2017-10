Herfstweer? Negen filmtips om het weekend door te komen

Zelden passeerden zoveel uiteenlopende pareltjes op het Antwerpse witte doek dan dit weekend. De rode pluche lonkt voor zowel - jong en minder jonge - cinefielen, operaliefhebbers als docujagers.

Everybody Happy

Ralph Hartman is stand-upcomedian. Hij worstelt met zichzelf en moet zich staande weten te houden. Deze film van Nic Balthazar vertelt over hoe we allemaal op de rand kunnen komen te staan. En hoe we van die rand kunnen wegstappen.

Praktisch? Op 7/10 om 14u in Cartoon’s, Kaasstraat 4-6, Antwerpen

Prijs? Gratis

Info: www.cinemacartoons.be

Norma

Deze opera is een fusie van melodieën, uitdagingen voor de stem en theatrale kracht. Centraal staat een krachtige vrouw die haar idealen compromitteert voor de liefde, maar dan bedrogen wordt door haar geliefde. Norma kadert in het Opera Live-project van Kinepolis.

Praktisch? Op 7/10 om 18.35u in Kinepolis Antwerpen

Prijs? 24,50 euro

Info: www.kinepolis.be

Song to Song

De jonge, ambitieuze en onzekere Faye papt aan met muziekproducent Cook, hopend op een carrièreboost, maar ontmoet even later ook een andere man. De potentiële geliefden draaien om elkaar heen, maar worden vooral met zichzelf geconfronteerd. Op de generiek: Ryan Gosling, Michael Fassbender en muzikanten Patti Smith, Red Hot Chili Peppers en Iggy Pop.

Praktisch? Op 7/10 (20u) en 8/10 (15u) in Cinema Zuid, Waalsekaai 47, Antwerpen

Prijs? 5 euro

Info: www.cinemazuid.be

Tootletubs & Jyro

Twee bontgekleurde kevers - de romantische Tootletubs en de vindingrijke Jyro - hebben in het bos een huis gebouwd en beleven het ene avontuur na het andere. Deze fantasierijke Finse poppenanimatie gaat over de microkosmos van het insectenleven.

Praktisch? Op 8/10 om 11u in Bibliotheek Permeke, De Coninckplein 25, Antwerpen

Prijs? 3 euro

Info: www.permeke.org

Rintje

Rintje is een ondeugend hondje dat samen met z’n vriendjes - Tobias en Henriëtte - al spelend de wereld ontdekt. Rintje gaat buiten spelen in de storm, hanteert de kappersschaar en helpt bij de boodschappen. Samen met z’n vrienden organiseert hij zelfs een circusvoorstelling.

Praktisch? Op 8/10 om 9.30u in CC Deurne Rix, De Gryspeerstraat 86, Deurne

Prijs? 8 euro

Info: www.ccdeurne.be

Bienvenue à Marly-Gomont

1973. Seyolo, een Congolees van origine, heeft net zijn diploma geneeskunde behaald in Frankrijk. Omdat hij niet wil terugkeren naar Afrika grijpt hij zijn kans als dokter op het platteland, in een Frans dorp dat voor 95% bevolkt worden door koeien en voor 5% door mensen.

Praktisch? Op 8/10 om 11u bij Atlas, Carnotstraat 110, Antwerpen

Prijs? 6 euro

Info: www.atlas-antwerpen.be

The Miracle Worker

Helen Keller is blind én doofstom, waardoor het voor haar praktisch onmogelijk is om te communiceren met de buitenwereld. Haar ouders nemen Annie Sullivan van het Perkins Institute in dienst om Helen een en ander te leren.

Praktisch? Op 8/10 om 14u in Filmhuis Klappei, Klappeistraat 2, Antwerpen

Prijs? 4 euro

Info: www.klappei.be

Blade Runner 2049

Politieagent K ontdekt een lang verborgen geheim dat totale chaos kan veroorzaken. K’s ontdekking leidt tot een speurtocht naar de voormalige ‘blade runner’ Rick Deckard, die al dertig jaar vermist wordt.

Praktisch? Op 7/10 en 8/10 (o.a. om 11u, 13u, 14.30u, 17.45u en 20.30u) in UGC, Van Ertbornstraat 17, Antwerpen. Op 7/10 en 8/10 om 22.15u in Kinepolis Antwerpen

Prijs? 13,65 euro (Kinepolis)

Info: www.kinepolis.be

Take us Home

Twee jaar lang volgde Luk Wyns met zijn filmcrew Royal Antwerp F.C. op de voet en legde zo vast hoe de Great Old zich na meer dan 12 jaar weer naar de hoogste voetbalklasse knokte.

Praktisch? Op 7 en 8/10 (14.30u, 17.15u en 20u) in Kinepolis Antwerpen

Prijs? 10,90 euro

Info: www.kinepolis.be