Drie mannen die trouw gezworen hadden aan de terreurgroep IS waren van plan vorig jaar “een nieuw 9/11 aan te richten” in New York, met bomaanslagen en schietpartijen. Dat melden de Amerikaanse autoriteiten. De mannen ontvouwden hun plannen aan een undercoveragent van de FBI die zich voordeed als IS-aanhanger. In de berichten die ze uitwisselden verwezen ze onder meer naar de aanslagen in Parijs en Brussel.

Twee van de drie verkenden verschillende locaties en evenementen in en rond New York. Mogelijke doelwitten waren de metro, Times Square en concertzalen. De aanslag had moeten plaatsvinden “tijdens de ramadan”, tussen begin juni en begin juli vorig jaar.

Een 19-jarige Canadees, Abdulrahman El Bahnasawy, kocht de springstof TATP voor de aanslagen, maar werd in mei vorig jaar opgepakt door de FBI nadat hij naar Amerika vertrokken was. Hij pleitte in oktober vorig jaar schuldig aan terreurdaden en wacht op zijn straf, die hij op 12 december zal kennen. El Bahnasawy stuurde de FBI-agent dat “die Amerikanen een aanslag nodig hebben”. Hij stuurde de man ook een afbeelding van Times Square: “We hebben echt een autobom nodig op Times Square. Kijk naar die menigtes!”.

Een gedetailleerd uitgewerkt plan bleek El Bahnasawy wel niet te hebben. “We stappen gewoon binnen met onze geweren in de hand. Dat is hoe de gasten in Parijs het gedaan hebben.”

De twee anderen bevonden zich nog niet in de Verenigde Staten: Talha Haroon, een 19-jarige Amerikaan, zou naar New York reizen voor de aanslagen, maar werd opgepakt in Pakistan. Hij wacht nog op zijn uitlevering naar Washington. De 37-jarige Filipijn Russell Salic maakte ook deel uit van de cel. Hij schreef geld over naar de VS om de aanslagen te financieren. Hij werd opgepakt op de Filipijnen en wacht daar zijn uitlevering af.