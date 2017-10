Lotto Arena (voorlopig) maatje te groot voor dromerige Lorde

Weinig zangeressen die de voorbije jaren zo spectaculair konden debuteren als Lorde. Amper zeventien was ze toen ze in 2013 met ‘Royals’ meteen de hele wereld plat kreeg. Deze zomer volgde Melodrama, de tweede plaat waarmee de piepjonge superster meteen naar Rock Werchter mocht. En vrijdagavond stond ze in de Lotto Arena, al bleek die voorlopig nog een maatje te groot.

Sommige songs worden singles. Sommige singles worden hits. En heel af en toe zijn er hits die uitgroeien tot een cultureel fenomeen. Royals was er zo één. Een nummer waarvan honderden covers circuleren op youtube, en zelfs door Bruce Springsteen - iemand die haar grootvader zou kunnen zijn - werd vertolkt tijdens zijn Australische tournee.

Ook Pure Heroine, een plaat waarop ze haar ontluikende adolescentie in kaart brengt- werd een bestseller. Het leverde haar twee Grammy’s op, én een baantje als curator voor de soundtrack van The Hunger Games.

Op Melodrama staan eenzaamheid en gebroken harten centraal. Geen vrolijke thema’s, maar Lorde weet ze wel in heldere, toegankelijke teksten onder woorden te brengen, wat wellicht verklaart waarom miljoenen jonge meisjes zich met haar kunnen identificeren. Die meisjes lieten overigens flink van zich horen in Antwerpen. Zodra er even een pauze viel tussen twee songs, werd die stilte meteen opgevuld met luidkeels gillende fans.

Toch kwam het optreden aanvankelijk maar moeilijk op gang, ook al omdat het podium letterlijk en figuurlijk wat te groot bleek om de show helemaal tot zijn recht te doen komen. Lorde is een behoorlijke zangeres, en van verlegenheid was geen sprake. Ze danste in exuberante bewegingen in haar zwarte chiffon jurk, en zong over de schaduwkanten van de liefde. Het podium bleef donker, en de band zat helemaal achteraan weggestopt in de duisternis.

Ook muzikaal maakten haar anonieme begeleiders zich opvallend onzichtbaar. Haar stem overheerste, en daaronder dobberde een flinterdun laagje elektronische droompop, met als opvallendste toevoeging ‘Magnets’, haar samenwerking met Disclosure. Lorde zelf was blij en gelukkig. Ze had eerder in de week een vrije dag in Antwerpen gespendeerd, en toonde zich vol lof over de stad en haar bewoners. Overal gejuich, uiteraard. Het blijft tenslotte showbizz.

Het concert werd opgesplitst in drie delen, die aan elkaar werden gekleefd door een videosequentie die Lorde de tijd gaf om zich om te kleden. Deel twee – iets lichter qua toon- werkte ze af in een witte jurk die deed uitschijnen dat ze elk moment naar een bal kon vertrekken. Plots werd ze ook omringd door twee danseressen, waardoor je nu toch het gevoel kreeg dat er echt iets gebéurde op het podium. Met ‘The Louvre’ –uitstekend nummer, goed gebracht- raakte het optreden pas goed op de rails, en nadien deed ze in ‘Liability’ een boekje open over haar gestrande relatie, en hoe de machtsverhoudingen daar uiteindelijk zo scheef waren gegroeid dat er niets meer te redden viel. Het van Phil Collins geleende ‘In The Air Tonight’ sloot daar naadloos op aan, al wist de drummer van dienst zich geen raad met die legendarische break die het nummer in de originele versie doet openbarsten. Het kabbelde gewoon. Geen kopje onder, geen fameuze heropleving.

Die kwam er wél in het blauwe gedeelte van de show. Royals zou een voorspelbare bis zijn geweest,

en inderdaad: elke lettergreep werd van voor tot achter meegescandeerd. Maar het bleek niet meer dan de aanzet voor een sprankelende apotheose, met Perfect Places, Team en Green Light als euforisch orgelpunt. Het bleef meer Madonna dan Kate Bush, maar de songs stonden als een huis, en door de interactie met het publiek – Lorde dook zowaar de eerste rijen in - werden ze boven zichzelf uitgetild. Tussendoor wierp een fan haar ook nog een behaatje toe. Schattig, maar wat moést ze daar nu mee?

Lorde heeft talent zat, en als performer stond ze ondanks haar jonge leeftijd al behoorlijk zelfzeker op het podium. Een vrouw tijdens de songs, en een meisje ertussenin. Geef haar rustig de tijd om te groeien, en ze maakt de belofte van haar beste singles helemaal waar. In afwachting was ze beter af geweest in een kleinere zaal, waar ook het intiemere deel van haar repertoire beter tot zijn recht was gekomen.