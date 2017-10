Deze mysterieuze beelden moeten bewijzen dat zeemeerminnen bestaan. Geloof jij ze?

Er zijn erg bizarre beelden opgedoken die zouden bewijzen dat zeemeerminnen echt bestaan en dat iets of iemand er alles aan doet om dat feit te verhullen. De video zou zijn gefilmd in de Amerikaanse staat Minnesota, op een onbekend meer, en toont hoe mannen in gele quarantaine pakken een levenloze figuur met een groene staart wegdragen. ‘Believers’ en paranormale enthousiastelingen roepen op om de beelden met een “open geest” te bekijken en willen geloven dat de beelden echt zijn. Wat denk jij?

De zonderlinge beelden werden woensdag op YouTube gepubliceerd op de pagina van Paranormal Elite en werden volgens de beheerders van de account ingezonden door een Australiër die enkel bekend staat als ‘Macky’. De man zou op vakantie zijn geweest bij familieleden in Minnesota en bezocht op een dag een niet nader genoemd meer in een bos.

‘Macky’ beweert dat het natuurpark plots gonsde van activiteit toen enkele mannen in grote voertuigen het bos binnenreden en het park ontruimden. Een ogenblik later zag hij personen in gele quarantaine pakken die naar de rand van het meer gingen. ‘Macky’ was ondanks de verwoede pogingen om iedereen weg te jagen, achtergebleven en toverde snel zijn smartphone tevoorschijn om het bizarre schouwspel op video vast te leggen.

Groene staart

De mysterieuze mannen in het geel wandelen in de video naar de rand van het meer, waar een groene staart aan het oppervlak dobbert. De mannen lijken zich op het ergste voor te bereiden en halen even later een levenloze figuur boven, die een opmerkelijke gelijkenis vertoont met hoe zeemeerminnen in sprookjes en films worden afgebeeld.

Volgens de personen achter de Paranormal Elite-pagina, is ‘Macky’ er rotsvast van overtuigd dat zijn video bewijst dat zeemeerminnen echt bestaan. De man beweert dat er in Australië ook heel wat verhalen de ronde doen over mensachtige wezens met een staart die aan vissen doet denken. Hij was naar eigen zeggen wel erg verbaasd toen hij eentje in de Verenigde Staten zag.

Hoax?

De beheerders van het YouTube-account waar de bizarre beelden werden gepost, roepen op om de video met “een open geest” te bekijken om zo zelf tot een conclusie te komen. Ze vragen zich echter ook af wat er gebeurt met de zeemeerminnen als het meer in de winter helemaal bevriest, maar zetten ook vraagtekens bij het feit dat de video nep zou zijn: “Waarom zou iemand zoveel moeite doen om dergelijke video in scène te zetten?”

De video werd ondertussen al lustig gedeeld op sociale media en online fora, waar het reacties regent op de bizarre beelden. Enkele believers zijn ervan overtuigd dat deze beelden het ultieme bewijs vormen van het bestaan van zeemeerminnen, anderen zijn sceptischer en doen het hele zaakje af als één grote grap.

Een persoon gooide het echter over een andere boeg: “Normaal gezien worden paranormale biologische specimen zoals deze opgehaald door een team van vier personen, die worden begeleid door een militaire helikopter. Het is duidelijk dat president Trump het budget van de X-files heeft gehalveerd.”

Erg geheimzinnig in elk geval, maar denk jij dat het een hoax is, of zwemmen zeemeerminnen echt rond in de mysterieuze diepten van onze aardbol?