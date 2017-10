Waarom Bieke Ilegems te biecht ging over haar relatiecrisis

Ja maar”, zegt Bieke Ilegems, “heb je de 364 andere pagina’s al gelezen?” Want haar biecht van deze week, over het overspel van haar man Erik Goossens, kadert in een groter verhaal. Een verhaal over een vrouw die heen en weer geslingerd wordt tussen perfectionisme en echt- heid. Die soms een masker moet op- zetten, ook al wil ze dat niet. “Ik móést dat hoofdstuk er wel bij schrijven. Anders was ik zo fake als de pest.”