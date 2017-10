Bornem - Het gezin uit Bornem dat negen jaar geleden twee kindjes verloor bij een verkeersongeval in Mechelen, heeft eindelijk de schadevergoeding gekregen waar het recht op had. De familie is opgelucht dat dit hoofdstuk is afgesloten.

De politierechter had in 2009 al geoordeeld dat de 77-jarige chauffeur die het gezin een jaar eerder op een kruispunt in Mechelen had aangereden de enige schuldige aan het ongeval was. Bij de crash kwamen ...