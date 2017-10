Onderzoek ‘Mega Toby’ en ‘Sproetje’ op laag pitje

Antwerpen - Het Antwerpse gerechtelijk onderzoek naar de zogenaamde Roversbende van Mega Toby en Sproetje staat momenteel op een laag pitje. De zaak barstte los in maart 2016, met de arrestatie van zes politiemensen van de afdeling City die illegalen tijdens hun diensturen zouden hebben afgeperst en mishandeld.

Volgens de raadslieden van de betrokken agenten hebben ze sinds het voorjaar niets meer van het onderzoek gehoord. Een datum voor doorverwijzing door de raadkamer is er tot op heden ook nog niet. “De verdachten zijn vrij snel uit hun voorhechtenis vrijgelaten”, luidt het. “De zaak is van begin af aan sterk opgeblazen. De onderzoeksrechter die met het dossier is belast, liet zich al vrij snel ontvallen dat de berg een muis had gebaard.”

Van de zes oorspronkelijke verdachten zijn er vandaag nog vier geschorst. Hoofdverdachte Besart B. heeft zelf ontslag genomen en een andere betrokken agent werd onlangs ontslagen.

De politieman die aan de basis ligt van het gokschandaal kwam in beeld tijdens een onderzoek naar een racistisch incident dat op zijn beurt voortvloeide uit het onderzoek naar Mega Toby en Sproetje. Op de tablet van een van de agenten stond een racistisch filmpje, waarop een allochtone arrestant op ontoelaatbare wijze werd vernederd. De gokkende politieman werd inmiddels ook ontslagen wegens betrokkenheid bij het racistische filmpje.