Doorbraak in zoektocht vermiste Anne (25): jas gevonden naast vijver

De Nederlandse Anne Faber (25) vertrok vorige week vanuit haar woonplaats Utrecht voor een lange fietstocht. Nadat ze een selfie naar haar vriend stuurde, werd niets meer van haar vernomen. Nu lijkt er een doorbraak te zijn in de zoektocht: een gevonden jas blijkt van de vermiste Faber te zijn.

Anne Faber (25) vertrok vrijdagmiddag uit haar woonplaats Utrecht voor een lange fietstocht. Rond 18.50 uur stuurde ze nog een selfie naar haar vriend, maar nadien bleef het verontrustend stil. De Nederlandse reageerde niet meer op berichten en haar gsm werd uiteindelijk zelfs uitgeschakeld. Wie haar belde, kreeg meteen met haar voicemail te maken.

De Nederlandse politie nam de verdwijning meteen bijzonder ernstig omdat er geen signalen waren dat Faber een tijdje zou willen verdwijnen. Bovendien omschreven familie en vrienden haar als iemand met een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

De politie reconstrueerde de voorbije dagen de fietsroute die Faber aflegde met behulp van haar telefoongegevens. Rond en vlakbij de vijver van het Blookerpark deed de politie al enkele mogelijk erg belangrijke vondsten. Zo vonden de speurders er donderdag een fiets die wel erg lijkt op die van de vermiste vrouw. “Hij is vergelijkbaar”, vertelde de politie aan Nederlandse media. “Hij vertoont gelijkenissen, dus we onderzoeken hem verder.”

Er werd ook een jas gevonden die leek op die van Faber. Na onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut is vrijdag gebleken dat de jas inderdaad die van de vermiste dame was. Het vergroot de vermoedens dat er iets is gebeurd in de buurt van de vijver, maar dat blijft nog steeds speculatie.

De zoektocht wordt intussen met man en macht gevoerd. Speurders, familie, vrienden en sympathisanten doorzoeken samen het bos rond de vijver. Bij de politie kwamen intussen ook al meer dan 500 tips binnen over de zaak.