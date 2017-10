Joke Schauvliege: “Met terugschieten win je niet zoveel”

Betonstop, boskaart, Essersbos: voor dossiers met een hoop deining is Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) vaak verantwoordelijk. Iedereen staat schietensklaar: van stand-upcomedians tot parlementsleden uit de meerderheid en zelfs de Vlaamse minister-president. “Ik heb nu eenmaal bevoegdheden waar veel mensen een mening over hebben”, zegt ze rustig. “Bovendien durf ik een aantal zaken veranderen. Daar is moed voor nodig. Mijn verantwoordelijkheid nemen is belangrijker dan wat mensen van mij denken.”