Trump maakt terugbetaling voorbehoedsmiddelen moeilijker

Foto: if

Ook op het vlak van voorbehoedsmiddelen probeert VS-president Donald Trump het werk van zijn voorganger Barack Obama ongedaan te maken. Vrijdag besliste hij het besluit van Obama ongedaan te maken dat werkgevers verplichtte de kosten van hun vrouwelijke werknemers voor voorbehoedsmiddelen te betalen. Volgens de nieuwe regeling kunnen voortaan veel meer bedrijven zich uit die verplichting terugtrekken of de betaling van sommige anticonceptiva weigeren, bijvoorbeeld uit religieuze overwegingen.

Het besluit van het Witte Huis werd in conservatieve kringen en door religieuze leiders toegejuicht, door de burgerrechtenorganisatie American Civil Liberties Union daarentegen gelaakt. De ACLU kondigde aan, het besluit voor de rechter aan te vechten. Ook verscheidene deelstaten lieten hun onvrede de vrije loop en dreigen, zoals Californië en Massachusetts, met gerechtelijke stappen. Bij de Democraten heerste eveneens wrevel.

Volgens de organisatie voor gezinsplanning, Planned Parenthood, heeft het besluit consequenties voor meer dan 62 miljoen vrouwen in de VS. De organisatie ziet in het terugdraaien van het decreet van Obama een nieuw bewijs van “het misprijzen van de regering-Trump voor de gezondheid en het leven van vrouwen”.