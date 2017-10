Veilige oversteken voor fietsers in aantocht

Schoten - In de Ridder Walter Van Havrelaan komen zeven oversteekplaatsen voor fietsers. De gemeente brengt er zelf extra aan in de Churchilllaan en op het kruispunt van de Braamstraat, de Verbertstraat, de Leo Van Hullenbuschstraat en de Wijnegembaan.

Dat antwoordde schepen van Mobiliteit Erik Block (CD&V) op vraag van Groen-raadslid Peter Arnauw. Die had eerder met partijgenoten actie gevoerd wegens het ontbreken van veilige oversteekplaatsen voor fietsers op de lange en drukke ringweg rond het centrum. Het Agentschap Wegen en Verkeer kondigt nu extra wegmarkeringen aan met blokken en fietsiconen ter hoogte van de Kopstraat, Wilgendaalstraat, Vordensteinstraat, Borkelstraat, Wijngaardlaan, Alfons Heulensstraat en de doorsteek naar de Victor Nelisstraat. Het is alleen niet zeker of die nog dit najaar zullen worden geschilderd.

De gemeente maakt van de herasfaltering van de Churchilllaan gebruik om ook een aantal fietsoversteken duidelijk te markeren. De oversteken die parallel met de Churchilllaan lopen, krijgen een rode thermoplast met witte strepen en de fietsoversteken die de Churchilllaan dwarsen krijgen een grijze kleur.

Het schepencollege besliste ook om de fietsveiligheid op het kruispunt Braamstraat, Verbertstraat, Leo Van Hullenbuschstraat en Wijnegembaan te verbeteren door fietsstroken aan te brengen en de oversteek voor de fietsers tussen de Braamstraat en de doorsteek naar de Alfons Verdijckstraat uit veiligheidsoverwegingen te verleggen naar naast het zebrapad, en dus weg te trekken van de Braamstraat voor het dodehoekgevaar.