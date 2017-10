Missing link ingefietst

Hulshout - Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) en het bestuur van Hulshout hebben vrijdag de Linieweg annex brug officieel ingefietst. De brug en het fietspad verbinden Hulshout en Houtvenne.

Wie van Hulshout naar Houtvenne of omgekeerd moest, kon tot voor kort niet anders dan te passeren langs Booischot (Heist-op-den-Berg) of Heultje (Westerlo). Met de realisatie van de Liniebrug, over de Grote Nete, en de Liniefietsweg is daar een mouw aangepast. Bewoner Theo Baeten (81) is tevreden. “Bij slecht weer kan ik nu de doorsteek maken naar huis”, vertelt Theo. “Vroeger moesten we altijd rondlopen, wat toch 6 kilometer extra was. Nu lees ik ’s ochtends de krant, waarna ik tegen zonsopgang een wandeling maak in de omgeving. Ik denk dat ik intussen alle paadjes ken.”

Belangrijke schakel

De Liniebrug en het fietspad zijn ook een onderdeel van de grootschalige plannen voor de vallei van de Grote Nete. Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van Waterwegen en Zeekanaal (W&Z): “De nieuwe brug en het pas afgewerkte fietspad vormen een belangrijke schakel in de ontsluiting van de natuur- en erfgoedwaarden van de omgeving”, aldus Danckaerts. “Maar daar blijft het niet bij: met de uitvoering van het Sigmaplan zal de belevingswaarde in deze regio van water en natuur alleen maar groter worden. Bovendien zal de regio beter beschermd worden tegen overstromingen. Het Vlaamse Sigmaplan geeft de Grote Nete ruimte om af en toe te overstromen in waterbuffergebieden en herstelt de verbinding tussen de Grote Nete en haar zijwaterlopen. Zo kan water uit de zijwaterlopen opnieuw terecht in de Grote Nete. Bovendien creëren W&Z en het Agentschap Natuur en Bos maar liefst 850 hectare bloemrijke graslanden en rietland.

Met de bouw van het fietspad en de brug is een investering van 200.000 euro gemoeid. W&Z en de gemeente Hulshout betalen elk de helft.