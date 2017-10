Kontich - Onder de naam Hong Fu, wat ‘iedereen gelukkig’ betekent, heropent dit weekend opnieuw een Chinees restaurant de deuren aan de Molenstraat 7. Een aantal genodigden, zoals VANK-voorzitter Oswald Van Sintejan en schepen Marleen Van den Eynde (N-VA), genoot reeds van de gerechten die door zaakvoerders Chen Zhi Ying (47) en Wang Jian Fei (46) werden bereid. Het echtpaar deed in de branche al jaren ervaring op in restaurant Asia in Boom en maakt nu zijn droom waar met een eigen zaak.