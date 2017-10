Herfstwandeling in de Molenbeekvallei

Boechout - Op zondag 8 oktober nodigt het beheerteam van de Molenbeekvallei in Vremde iedereen uit voor een herfstwandeling.

"We gaan, onder leiding van 'paddenstoelenspecialist' Lieve Deceuninck, op ontdekkingstocht naar de mooiste paddenstoelen in de Molenbeekvallei", vertelt Fred Van Haverbeke van Natuurpunt. "Lieve heeft er al verscheidene pareltjes met mysterieuze benamingen kunnen ontdekken. Wat dacht u van de kostgangerboleet, de sombere honingzwam of de grauwgroene hertenzwam?"

Van Haverbeke raadt stevig en waterdicht schoeisel aan. "Het traject is niet geschikt voor kinderwagens. Afsluiten doen we met een drankje in onze kijkhut." Afspraak om 10u aan de Maria Magdalenakapel naast Don Bosco in de Broechemsesteenweg in Vremde. Iedereen is welkom.