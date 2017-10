Merksem -

Er zijn levensgevaarlijke toestanden ontstaan op een brug over de E19 in Merksem: in afwachting van een definitieve herstelling is een reling van de brug hersteld met tape. Iwan Vanderbeck, die dagelijks over de brug fietst, merkte het knutselwerk op. “Een groot schandaal”, zegt hij. Het Agentschap Wegen en Verkeer belooft een snelle aanpak.