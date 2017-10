Antwerpen -

De Lange Koepoortstraat in de Antwerpse binnenstad wordt omgevormd tot een woonerf. Bedoeling is om het wandelen in de winkelstraat aangenamer te maken, en de voetganger voorrang te geven. De straat wordt in eenzelfde profiel gelegd als de Melkmarkt en moet nog meer shoppers aantrekken.