Kinderen met Down krijgen glansrol op de catwalk

Na vier weken catwalks kijken in New York, Londen, Milaan en Parijs, is het nu de beurt aan kindermode. Daarvoor moeten we in Madrid zijn op ‘Le petite fashion week’. Onder andere de Britse modeontwerpster Stella McCartney komt er haar kinderlijn voorstellen, maar vrijdag ging alle aandacht naar een catwalkshow die werd opgezet in samenwerking met La Fundación Garrigou, dat zich inzet voor kinderen met een beperking. De kindmodellen kregen op de catwalk het gezelschap van een aantal kinderen met het Downsyndroom.