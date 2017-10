‘Spitsbroers’ pakt uit met opvallend eerbetoon aan overleden kankerpatiënt Rupert Suply (30) uit Wommelgem

Wommelgem -

De stervoetballers van KRC Genk, tenminste die uit de populaire VTM-reeks Spitsbroers, krijgen maandag het bezoek van het jonge kankerpatiëntje Rupert Suply. Het is de start van een aangrijpende verhaallijn die opgedragen is aan de gelijknamige kankerpatiënt uit Wommelgem die vorig jaar overleed. De Antwerpse scenarist Kristof Hoefkens (34) was zo onder de indruk van Ruperts levenshouding dat hij zijn naam in het verhaal verwerkte. “Jammer dat hij het zelf niet meer heeft kunnen zien”, zegt Ruperts weduwe Bonny Van den Bergh (33) uit Schilde.