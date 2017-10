Mortsel -

De 44-jarige Allen Calberson is terecht. De veertiger verliet op woensdag 4 oktober rond 6 uur zijn woning in Mortsel en reed dan richting zijn werk in Brussel, maar daar was hij nooit aangekomen. De politie verspreidde een opsporingsbericht, maar laat maandag weten dat Allen teruggevonden is.